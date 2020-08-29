رامى صبرى يواظب على ممارسة رياضة التنس





وتقول كلماتها: لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.

يحرص الفنان رامي صبري، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشر رامي صبري، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وهو يرتدى ملابس رياضية، وفى يده زجاجة ماء، وعلى جانبيه مضرب التنس.يذكر أن رامى صبرى طرح أغنية «خطيرة» مؤخراً، وحققت نجاحاً كبيراً، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.