رامى صبرى يواظب على ممارسة رياضة التنس

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:23 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
يحرص الفنان رامي صبري، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر رامي صبري، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، وهو يرتدى ملابس رياضية، وفى يده زجاجة ماء، وعلى جانبيه مضرب التنس.


يذكر أن رامى صبرى طرح أغنية «خطيرة» مؤخراً، وحققت نجاحاً كبيراً، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى. 


وتقول كلماتها: لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.

أخبار تهمك

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

منذ 19 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

منذ ساعة الا ربع

بعد أنباء الرحيل.. فرجاني ساسي يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رسالة قوية من رضا عبد العال للأهلي والزمالك بشأن بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أتلتيكو مدريد ينقض على مهاجم برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "حماية المستهلك" يكشف عدد شكاوى المستفيدين من مبادرة "مايغلاش عليك"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

نجم سموحة أول العائدين للأهلي في الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

04:30 م

بارتوميو يعترف بأحقية رحيل ميسي بشكل مجاني عن برشلونة

04:01 م

حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

04:58 م

أتلتيكو مدريد ينقض على مهاجم برشلونة

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى