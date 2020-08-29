توجه أوروبي لمعاقبة تركيا ردًا على مطامع أردوغان بالمتوسط

كشف أكبر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي امس النقاب عن أن الاتحاد يعد عقوبات ضد تركيا يمكن مناقشتها في القمة القادمة للتكتل سبتمبر المقبل، كطريقة للرد على النزاع في شرق البحر المتوسط مع اليونان.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الإجراءات يمكن أن تشمل الأفراد أو السفن أو استخدام الموانئ الأوروبية، والاتحاد الأوروبي سيركز على كل ما يتعلق "بالأنشطة التي نعتبرها غير قانونية".

وفي وقت سابق الجمعة، هدد الاتحاد الأوروبي، تركيا بمزيد من العقوبات بسبب التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.