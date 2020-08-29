بفستان مكشوف.. ريم سامى تشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

السبت 29/أغسطس/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ريم سامى، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت ريم سامى، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت على فستان طويل مكشوف مابين القدمين، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال ريم سامى مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

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