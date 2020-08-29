شاهد..تعليق مفاجئ لهالة صدقي عقب تشكيك زوجها في نسب أبنائه

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شاركت الفنانة هالة صدقي، صورة من أحدث جلسات تصوير لها جمعتها بابنتها، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "صدقي"، تعليقا على الصورة قائله: "أجمل حضن من أجمل بنوتة" ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من الجماهير.



وكان زوج الفنانة هالة صدقي، قد آثار الجدل في الفترة الأخيرة بسبب تشكيكه في نسب أبنائه، وانتهت القصة بتخلي محامي سامح سامي عن أي قضية تخص هذه المسألة