كراوتيا تحقق أكبر تراجع اقتصادي منذ 25 عاما بسبب كورونا

أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم أن جائحة فيروس كورونا تسببت في أكبر تراجع اقتصادي لكرواتيا منذ 25 عاما.





وأصدر مكتب الإحصاءات الوطني تقييمه للربع الثاني حيث أظهرت البيانات التي جاءت أسوأ من المتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي بواقع 15.1 في المائة على أساس سنوي.





وهذا أكبر تراجع منذ عام 1995 عندما بدأ المكتب تسجيل بيانات اقتصادية على أساس ربع سنوي. وكان التراجع على أساس ربع سنوي من الثلاثة أشهر الأولى لعام 2020 يبلغ 14.9 في المائة.





وتعتمد كرواتيا بشدة على السياحة التي تشكل نحو خمس إجمالي الناتج المحلي.





وتسببت الجائحة والإغلاق في تجميد كل أشكال السياحة في الربع الثاني.