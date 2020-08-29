كراوتيا تحقق أكبر تراجع اقتصادي منذ 25 عاما بسبب كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
Advertisements
أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم أن جائحة فيروس كورونا تسببت في أكبر تراجع اقتصادي لكرواتيا منذ 25 عاما.

وأصدر مكتب الإحصاءات الوطني تقييمه للربع الثاني حيث أظهرت البيانات التي جاءت أسوأ من المتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي بواقع 15.1 في المائة على أساس سنوي.

وهذا أكبر تراجع منذ عام 1995 عندما بدأ المكتب تسجيل بيانات اقتصادية على أساس ربع سنوي. وكان التراجع على أساس ربع سنوي من الثلاثة أشهر الأولى لعام 2020 يبلغ 14.9 في المائة.

وتعتمد كرواتيا بشدة على السياحة التي تشكل نحو خمس إجمالي الناتج المحلي.

وتسببت الجائحة والإغلاق في تجميد كل أشكال السياحة في الربع الثاني.

أخبار تهمك

رسالة قوية من رضا عبد العال للأهلي والزمالك بشأن بيراميدز

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بعد أنباء الرحيل.. فرجاني ساسي يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

صراع إسباني إيطالي على مهاجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

جلسه خاصة في برشلونة بين ميسي وجوارديولا.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم سموحة أول العائدين للأهلي في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

02:33 م

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

11:40 ص

رسالة قوية من رضا عبد العال للأهلي والزمالك بشأن بيراميدز

03:00 م

بعد أنباء الرحيل.. فرجاني ساسي يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى