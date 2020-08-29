لجنة الانضباط باتحاد الكرة ستعقد اجتماعًا هامًا الاثنين المقبل

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:34 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
الفجر الرياضي
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كشف مصدر باتحاد الكرة عن أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري، ستعقد اجتماعا هاما يوم الاثنين المقبل لمناقشة عدد من الملفات الهامة والتحقيق المذكرات المقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية ولجان الاتحاد المختلفة ضد من أساءوا مؤخرا في حق الاتحاد ولجانه.


ووصلت لجنة الانضباط بالاتحاد عدد من المذكرات مقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية وعدد من اللجان على رأسهم لجنة الحكام بمذكرات ضد مسئولين بالأندية خرجوا عن النص مؤخرا.


أوضح المصدر أن قائمة الأسماء المحالة للجنة الانضباط بالاتحاد وتنظر اللجنة في أمرهم يوم الاثنين المقبل تضم:

١- مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
٢- فرج عامر رئيس نادي سموحة 
٣- سمير حلبية رئيس النادي المصري 
٤- طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك
٥- عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي 
٦- سعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك
٧- خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي 
٨- طارق العشري المدير الفني للنادي المصري 
٩- طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري
١٠- أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك


المصدر كشف عن أن لجنة الانضباط مقدم لها اسطوانات مدمجة لبرامج تليفزيونية ومداخلات هاتفية بها تجاوز في حق الاتحاد وبعض لجانه وستشاهدها اللجنة لإيقاف أي تجاوز.

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