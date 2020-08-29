المؤلف الموسيقي التونسي أمين بوحافة ضيف لقاءات مركز السينما العربية على "إنستجرام"

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:31 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يحل المؤلف الموسيقي التونسي أمين بوحافة الفائز بجائزة سيزار العالمية، ضيفاً على الحلقة المقبلة من لقاءات مركز السينما العربية على انستجرام، وسوف يدير الحوار معه الناقد المصري أندرو محسن يوم الاثنين 31 أغسطس الساعة 6 مساءً بتوقيت غرينتش عبر الصفحة الرسمية لـمركز السينما العربية على "إنستغرام".

 

موعد حلقة لقاءات مركز السينما العربية بتوقيت الدول العربية:

 

فلسطين وسوريا والسعودية ولبنان والأردن والكويت: 9 مساءً

مصر والسودان: 8 مساءً

الإمارات: 10 مساءً

تونس: 7 مساءً

المغرب: 6 مساءً

 

أمين بوحافة مؤلف موسيقى تونسي وأحد القلائل في مجاله الذين استطاعوا فرض اسمهم في مختلف أعمال دول العالم العربي، فاز بـجائزةسيزار لأفضل موسيقى تصويرية أصلية عن الفيلم الموريتاني تمبكتو للمخرج عبد الرحمن سيسوكو، ويمتلك مسيرة مهمة من الموسيقى التصويرية لأهم الأفلام والمسلسلات العربية، من بينها أفلام على كف عفريت وبيك نعيش وعيار ناري وكازابلانكا، بالإضافة إلى مسلسلات هذا المساء وونوس وجراند أوتيل ولا تطفئ الشمس وطريقي وحارة اليهود.

 

أندرو محسن ناقد ومبرمج مصري، يكتب النقد بصفة منتظمة في عدة دوريات ومواقع، منها مجلة الفيلم وموقع في الفن.يعد أندرو أيضاً مبرمج أفلام دول أوروبا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالإضافة لإدارته لمسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة في المهرجان ومشاركته في لجنة اختيار الأفلام لثلاث دورات. أندرو أيضاً هو المدير الفني لـمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة والسابق لـمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، وهو عضو في جمعية نقاد السينما المصريين، كما شارك كعضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات منها الجونة، وطنجة للفيلم الوطني، وطرابلس والأقصر.

 

لقاءات مركز السينما العربية سلسلة أسبوعية، يتولى فيها أعضاء لجنتي تحكيم جوائز النقاد للأفلام العربية وجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية إجراء حوارات مع صُناع السينما الدوليين، وسوف تكون هذه اللقاءات متاحة بترجمة للعربية أو الإنكليزية على صفحات مركز السينما العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني acc.film.

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