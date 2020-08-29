عرض إماراتي يُبعد رمضان صبحي عن بيراميدز

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:30 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عن اقتراب وصول عرض إماراتي لرمضان صبحي نجم هيدرسفيلد الإنجليزي عن طريق وكيل أعماله في الساعات القليلة المقبلة.


ونشأ خلاف مالي كبير بشأن انضمام رمضان صبحي إلى براميدز ممن صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.


ويسعى رمضان صبحي الإنضمام إلى الدوري الاماراتي والابتعاد عن الأجواء المشحونة ضده من قبل جماهير الأهلي بعد رفضه عرض الأهلي والاستمرار في صفوف القلعة الحمراء.


وقرر رمضان صبحي العودة إلى مصر عبر بوابة الأهلي عن طريق الإعارة في يناير عام 2018 وذلك بسبب عدم نجاح تجاربه في الدوري الإنجليزي.

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