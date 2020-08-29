ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

وصلت علاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، مع إدارة النادي الكتالوني، إلى طريق مسدود بعد أن أصر قائد البلوغرانا على موقفه بشأن الرحيل عن الكامب نو.









ويعي ميسي تمامًا أن إمكانية خروجه عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لن تتم إلا بموافقة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.









وحاول ميسي الخروج عن الفريق بالانتقال إلى مانشستر سيتي في صفقة إنتقال حر، بناء على البند الموجود داخل تعاقده مع برشلونة والذي يسمح له بالرحيل عن النادي بنهاية الموسم المنصرم، وهو ما تم نفيه من قبل إدارة برشلونة.









حيث أكد بارتوميو أن ميسي كان يمكنه الرحيل بهذا البند في نهاية يوليو الماضي، وهو ما يجبر ميسي في الاستمرار داخل برشلونة حتي عام 2021 والرحيل بشكل مجاني.













ووفقاً لصحيفة " سبورت " فإن ميسي قد طلب التفاوض مع بارتوميو من أجل السماح له بمغادرة برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.













حيث أصر بارتوميو على عدم مغادرة ميسي الا عن طريق الشرط الجزائي في تعاقده والمقدر بـ 700 مليون يورو، وما ما جعل رئيس البلوغرانا يرفض كافة الصفقات التبادلية من مانشستر سيتي.









يذكر أن مانشستر سيتي قد قدم عرض بقيمه 100 مليون يورو وكلا من بيرنالدو سيلفا، جابريال خيسوس،إيريك غارسيا، من أجل التعاقد مع ميسي، ولاقي رفض شدشد من قبل إدارة بارتوميو.



