لطيفة تتصدر ترند أنغامي بـ"خليني"

طرحت الفنانة التونسية لطيفة، أغنية جديدة تحمل عنوان "خليني"، على تطبيق أنغامي وقد تصدر العمل الترند على أنغامي في العديد من الدول العربية.

وحرصت لطيفة على إختيار لون موسيقي جديد يتميز بالروح الشبابية و التي كانت واضحة في الكليب الذي كان من توقيع جمال عادل حيث ظهرت لطيفة بأكثر من لوك و لاقت إطلالتها إعجاب الجمهور بسبب اناقتها و جمالها.

حققت اغنية خليني التي كتب كلماتها ياسين حمزاوى و لحنها ووزعها امين القلصى صدى واسع منذ الساعات الأولى من اطلاقها حيث تصدرت الترند بجوجل و حققت ايضا أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب في فترة قصيرة .

ونشرت الفنانة التونسية فيديو جديد عبر حسابها على الانستغرام، وظهرت وهي تغني اغنيتها الجديدة "خليني " وعلقت على الفيديو قائلة: ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب.. مستنية اعرف رأيكم في اغنية #خليني وفرجوني ڤديوهاتكم وانتوا بتغنوها.