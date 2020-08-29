هبوط حاد في تجارة السلع بدول مجموعة العشرين

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:24 م
بوابة الفجر
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أدت تدابير احتواء وباء كوفيد - 19 التي تم إدخالها في معظم بلدان العالم إلى هبوط حاد في تجارة السلع في دول مجموعة العشرين في الربع الثاني من 2020، ومقارنة بالربع الأول من العام، انخفضت صادرات المجموعة 17.7 في المائة والواردات 16.7 في المائة، وهو أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.


وبلغت صادرات مجموعة العشرين في الربع الثاني 2838.8 مليار دولار (2.84 تريليون دولار) ووارداتها 2886.8 مليار دولار (2.89 تريليون دولار)، كانت حصة السعودية منها 60 مليار دولار للصادرات والواردات، بواقع 30.2 مليار دولار للصادرات و29.8 مليار دولار للواردات.


وتكشف البيانات الشهرية للربع الثاني التي أصدرتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن انهيار التجارة الحقيقي حدث في نيسان (أبريل) 2020 عندما كانت معظم البلدان تطبق تدابير احتواء صارمة ضد فيروس كوفيد - 19. ومقارنة ب (مارس) 2020، انخفضت صادرات وواردات مجموعة العشرين 18.7 في المائة و16.0 في المائة على التوالي.


غير أن البيانات المتعلقة ب (مايو) (أيار) (يونيو)، التي شهدت تخفيفا لتدابير الاحتواء، تشير إلى انتعاش جزئي من أدنى مستوياته في (أبريل) في جميع اقتصادات مجموعة العشرين تقريبا. وتشير بيانات تموز (يوليو)، في الاقتصادات التي تتوافر فيها البيانات، إلى استمرار التحسن.


وكانت الصين هي الاقتصاد الوحيد لمجموعة العشرين الذي سجل نموا في الصادرات في الربع الثاني من 2020 (بزيادة قدرها 9.1 في المائة)، بعد انخفاض 9.3 في المائة في الربع الأول. مع ذلك، واصلت الواردات الصينية انخفاضها 4.9 في المائة.


وشهدت الهند وإندونيسيا انخفاضا حادا في الصادرات (30.1 في المائة و15.9 في المائة على التوالي) والواردات (بانخفاض 47.4 في المائة و18.5 في المائة على التوالي).


ولم تسجل أستراليا سوى انخفاضات أحادية الرقم في كل الصادرات (بانخفاض 4.4 في المائة) والواردات (بانخفاض 5.6 في المائة).


وفي اليابان، انخفضت الصادرات 15.2 في المائة والواردات 4.6 في المائة، بينما انخفضت الصادرات في كوريا 20.1 في المائة والواردات 10.8 في المائة.


كما انخفضت الصادرات والواردات بشكل حاد في أمريكا الشمالية: كندا - 27.7 في المائة للصادرات و- 25.5 في المائة للواردات، الولايات المتحدة - 28.2 في المائة و- 14.5 في المائة، والمكسيك - 36.1 في المائة و- 29.7 في المائة.


وشوهدت انهيارات مماثلة في أوروبا، حيث انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي (27 دولة) 21.3 في المائة والواردات 19.0 في المائة. وشهدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا انخفاضا في الصادرات 29.3 في المائة و22.5 في المائة و26.5 في المائة و23.6 في المائة على التوالي.


بينما انخفضت وارداتها 20.4 في المائة و15.6 في المائة و23.3 في المائة و25.2 في المائة على التوالي. وانخفضت الصادرات الروسية 24.6 في المائة وانخفضت الواردات 14.9 في المائة.


وسجلت جنوب إفريقيا العضو الإفريقي الوحيد في مجموعة العشرين انخفاضا في الصادرات 35.1 في المائة والواردات 29.9 في المائة.

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