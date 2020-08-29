mol.gov.sa لينك التقديم على المساعدة المقطوعة 1442 الضمان الاجتماعي وطريقة التقديم إلكترونيا





لينك التقديم على المساعدات المقطوعة 1442، طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة، الضمان الاجتماعي، تُعتبر تلك الاسئلة هي الشائعة على محرك جوجل الشهير ، خلال الأيام الجارية، والذي يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، خاصة وأنه يحل علينا موعد صرف المساعدات من بنك الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس الجاري.





المساعدات المقطوعة 1442 الضمان الاجتماعي

يرغب عدد كبير من المواطنين السعوديين المُقيمين في المملكة العربية السعودية، في معرفة موعد صرف المساعدات المقطوعة لشهر أغسطس 2020، والتي حددتها وزارة التنمية والموارد البشرية في وقت سابق، كنوع من الخدمات التي تقدمها المملكة لتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة في ظل أنتشار مرض كوفيد 19 والمعروف عالميًا بفيروس كورونا القاتل.





موعد صرف المساعدات المقطوعة 2020 شهر اغسطس

يتسائل الكثير من المواطنين عن موعد الشرف لشهر أغسطس الجاري، خاصة وأن اليوم هو السبت الموافق 92 أغسطس 2020، حيث باتت ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية الشهر، ولكن حتى هذه اللحظة لم تُعلن المملكة العربية السعودية عن موعد الصرف، ولذلك فلا يوجد ميعاد محدد مثل باقي المنح والدعم الاجتماعي التي تقدمه المملكة، للاسر الفقيرة ومتوسطة الحال.





طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة 1442 الكترونيًا

* لابد من زيارة هذا الرابط ( لابد من زيارة هذا الرابط ( اضغط هنا ).





* الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.





* لابد من كتابة جميع البيانات المطلوبة.





- رقم بطاقة الهوية الوطنية.

- تاريخ الميلاد.

-رقم الهاتف المحمول.

- كرر رقم الهاتف مرة ثانية للتأكيد.

- اكتب كلمة مرور.





* يظهر لك رمز مرئي اكتبه مرة ثانية.





* ثم الضغط على أيقونة تعهد.





* الضغط أيقونة تأكيد.





* بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل في التقديم.





* أعد كتابة هذا الرمز مرة ثانية في أيقونة مُخصصة له.





* أنقر أيقونة الموافقة على الشروط، ثم أيقونة تأكيد.



