صبّاح إخوان تبدأ في تصوير "عنبر 12" أول مسلسل درامي من 5 حلقات

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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عنبر ١٢ كابوس بيروت الذي هز كيان الوطن العربي إثر التفجير الضخم الذي ضرب قلب لبنان مدمراً العاصمة بيروت قاتلاً العشرات ومشرّداً الآلاف. هذه الحادثة التي تركت وجعاً كبيراً في القلوب تستعد شركة صبّاح إخوان إلى توثيقها في عمل درامي إجتماعي يسرد قصة شخصيات غيّر الإنفجار مسار حياتهم رأساً على عقب ضمن سياق درامي إنساني.

 

المسلسل يمتد الى خمس حلقات لأول مرة في الدراما العربية، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيل إضافية نهاية العام الحالي بعد اكتمال كل التحضيرات.

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