ارتفاع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في يوليو

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
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ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بأكثر من المتوقع في يوليو، ليعزز توقعات بانتعاش قوي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث، على الرغم من أن قوة الدفع ستنحسر على الأرجح مع استمرار جائحة كوفيد-19 وتبدد أثر التحفيز المالي، وفقا لـ"رويترز".


وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 1.9 في المائة الشهر الماضي، بعد أن قفز 6.2 في المائة في يونيو

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