إعادة عرض "خيانة عهد" علي mbc مصر في المواعيد الآتية

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:22 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
تعرض قناة mbc مصر، بداية من يوم الأحد القادم إعادة عرض مسلسل "خيانة عهد"، وذلك في تمام الساعة الساعة الثامنة مساءً.


مسلسل "خيانة عهد"، وتدور أحداثه حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.

شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.


العرض الأول الساعة الثامنة مساء والإعادة الأولي 1:15، الإعادة الثانية من 5:30 صباحا، والإعادة الثالثة 10:15 صباحا، الإعادة الرابعة 2:45 ظهراً.

أخبار تهمك

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

صراع إسباني إيطالي على مهاجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

نجم سموحة أول العائدين للأهلي في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

جلسه خاصة في برشلونة بين ميسي وجوارديولا.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رسالة قوية من رضا عبد العال للأهلي والزمالك بشأن بيراميدز

منذ أقل من ساعة

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 5 ساعات

بعد أنباء الرحيل.. فرجاني ساسي يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:29 م

ميسي يوجه رسالة غير متوقعة إلى رئيس برشلونة

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

02:33 م

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

11:40 ص

رسالة قوية من رضا عبد العال للأهلي والزمالك بشأن بيراميدز

03:00 م

بعد أنباء الرحيل.. فرجاني ساسي يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى