إعادة عرض "خيانة عهد" علي mbc مصر في المواعيد الآتية

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تعرض قناة mbc مصر، بداية من يوم الأحد القادم إعادة عرض مسلسل "خيانة عهد"، وذلك في تمام الساعة الساعة الثامنة مساءً.





مسلسل "خيانة عهد"، وتدور أحداثه حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.



شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.





العرض الأول الساعة الثامنة مساء والإعادة الأولي 1:15، الإعادة الثانية من 5:30 صباحا، والإعادة الثالثة 10:15 صباحا، الإعادة الرابعة 2:45 ظهراً.

