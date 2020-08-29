السيسي يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:13 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال  "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، إن نجاحنا فيما مضي يقابله تحدي انتشار الفيروس خلال فصل الشتاء القادم، معقبًا: "إحنا داخلين على موسم مدارس وجامعات".

وتابع الرئيس، أن المتخصصين يتحدثوا عن أن معالجة أزمة كورونا لن تكون قبل عام فأكثر، مناشدًا المواطنين باتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

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