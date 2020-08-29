السيسي يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن كورونا

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.





وقال "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، إن نجاحنا فيما مضي يقابله تحدي انتشار الفيروس خلال فصل الشتاء القادم، معقبًا: "إحنا داخلين على موسم مدارس وجامعات".





وتابع الرئيس، أن المتخصصين يتحدثوا عن أن معالجة أزمة كورونا لن تكون قبل عام فأكثر، مناشدًا المواطنين باتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية.



