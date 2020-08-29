مقتل شاب ليبي جراء إطلاق الميليشيات النار على متظاهرين في طرابلس

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:08 م
مظاهرات ليبيا
مظاهرات ليبيا
وكالات
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أكدت مصادر، مقتل شاب ليبي متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق الميليشيات النار على متظاهرين في طرابلس ليل أمس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

تواصل المظاهرات ضد الوفاق ورئيس الحكومة فايز السراج في طرابلس منذ نحو أسبوع، ينديدا فيها المتظاهرين بفساد وتردي الأوضاع وإهدار الأموال على المرتزقة الذين أتت بهم تركيا إلى ليبيا فضت الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق بالقوة المظاهرات في ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس.

 

وأعادت الميليشيات نشر عناصرها داخل المدينة وضواحيها وأقامت سلسلة بوابات أمنية ونقاط تفتيش على الطرق الرئيسية والفرعية، وفقُا لما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

 

وندد بيان لـ"حراك أغسطس" بنشر الميليشيات المسلحة في شوارع طرابلس واستمرار عمليات الاعتقال ومداهمة منازل المحتجين، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 600 ليبي.

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