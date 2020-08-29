السيسي عن المغرضين: "والله العظيم لو قدروا يدمروا البلد هيدمروها"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الإعلام المُعادي لا يريد مصلحة الدولة، معقبًا: "والله العظيم لو قدروا يدمروها هيدمروها، بيقولوا نخربها لا هما يعيشوا فيها ولا إحنا نعيش فيها".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن هناك مغرضون داخل وخارج الوطن لا يريدوا مصلحة البلد.





وأكد الرئيس، أن معدل التضخم في مصر غير مسبوق خلال 10-12 سنة بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي والتي كان بطله المواطن المصري الذي تحمل تبعاته.



