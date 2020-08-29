تعرف على الأدعية المستحبة في يوم عاشوراء

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هناك عدد من الأدعية المستحب ترديدها في يوم عاشوراء الذي يحتفل به المسلمون خلال الساعات الحالية، لما فيه ذلك اليوم من فضائل ورحمة يحاول المسلمين استغلالها بالدعاء والتقرب من الله سعيا لنيل المغفرة في ذلك اليوم.



ويعتبر يوم ١٠ من شهر محرّم هو يوم عاشوراء عند المسلمين، ومن المستحبّ صيام عاشوراء عند أكثر أهل العلم، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرّم على الصّحيح، وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو ليس اليوم التّاسع كما يقول البعض منهم، وذلك أنّ كلمة عاشوراء جاءت بمعنى اليوم العاشر، وهذا هو مقتضى الاشتقاق والتّسمية، وأنَّ اليوم التاسع يسمى تاسوعاء.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأدعية المستحب ترديدها في ذلك اليوم:



- علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أوصي بـ 3 أدعية حتى أذان المغرب، وهي اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس.



- دعاء عاشوراء للميت ينجيه من عذاب القبر ويجعل نوره دائما لا ينقطع ويمكن الدعاء للأموات بـ" اللهم إن عبدك في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم".



- وهناك أدعية مستحبة الدعاء بها للمريض في يوم عاشوراء من بينها " اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين".



- ومن الأدعية المستحبة والتى يمكن الدعاء بها حتى فى يوم عاشوراء، هى: اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من غلبةِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ العدِّو، وشماتَةِ الأعداءِ.اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ.





