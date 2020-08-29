لقاء الخميسي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة لقاء الخميسي، التفاعل مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.


وشاركت لقاء الخميسي، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وظهرت لقاء بالصورة أثناء اسمتاعها بإجازتها الصيفية مرتدية بيكيني باللون الأزرق ونسقت معه نظارة شمس وقبعة باللون الأبيض ، وعلقت علي الصور قائله : الجمال. 


يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.


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