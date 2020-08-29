السيسي عن أزمات المنطقة: لن ننزلق في أي إجراء ليس في صالحنا

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:03 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما تم انجازه من مشروعات قومية لا يمكن انجازه خلال عشرات السنين.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن الدولة المصرية تواجه تحدي كبير، موجهًا التحية للشعب المصري على وعيهم وردود الأفعال عبر مواقع التواصل على تطورات الأزمات التي تحدث في المنطقة، معقبًا: "أقدر خوف المصريين من التورط في أمر ما وهذا يعكس قلق المصريين على إنجازاتهم، وعلى انزلاق الدولة لأي إجراء ليس في صالحها".

وناشد الشباب المصري بمساندة الدولة بنشر الوعي حول ما يحدث في الدولة المصرية.

وأكد الرئيس، أن قرارات الدولة مدروسة وانتقادها ليس مرفوض، ولكن لا يجب التعجل في الحكم عليها، معقبًا: "قراري مبيتغيرش لانه ليس ناجم عن هوا وإنما ناجم عن دراسات لمختصين". 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

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