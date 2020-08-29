انتحار محامية من الطابق الخامس بالعجوزة.. والنيابة تباشر التحقيق

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة انتحار محامية تبلغ من العمر ٢٧ عامًا، من الطابق الخامس من شرفة المنزل بمنطقة العجوزة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المحامية قفزت من الطابق الخامس دون أن تشعر أسرتها بأي شيء، مما أسفر عن إصابتها بعده كسور متفرقة في جسدها، وتم نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد انتحار فتاة ومن داخل شرفة المنزل، وانتقل رجال المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة، وأشارت المعاينة ومناظرة الجثة إلى تعرضها للانتحار.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرتها، وأكدوا أنها تقيم برفقتهم، وتم نقلها إلى المستشفى.

وبتكثيف التحريات توصل المقدم محمد أبو زيد وكيل مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى انتحار الفتاة نتيجة ضغوط فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التحقيق.

بسبب علاقة جنسية..حبس المتهم بقتل سيدة سودانية بالعجوزة
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتله سيدة أفريقية الجنسية بالعجوزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة عن تفاصيل مقتل سيدة أفريقية"سودانية الجنسية" في عقدها السادس من العمر، أن المتهم كان يتردد عليها من وقت للاخر، لتوفير فتيات لممارسة الجنس معهم.

وافادت التحقيقات، أنه يوم الواقعة، المجني عليها وتعمل قوادة، أنه ترك لها مبلغ ٢٠٠ جنيه لتوفير فتاة له، ولكن المجني عليها اخلت بالاتفاق، وعندما طالبها باسترجاع المبلغ رفضت، فعرضت عليه ممارسة الجنس معها فوافق، وبعدها طالبته بالنقود ولكن ترك لها مبلغ ٢٠ جنيه، هذا ماثار حفيظتها ونشبت مشادة بينهم، على اثرها قام بخنقها من فمها وتقييد يديها بجلباب اسود، حتى لفظت انفاسها الاخيرة.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، تقيم بها عجوز تحمل جنسية دولة أفريقية، انتقل رجال المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل عجوز، تحمل جنسية دولة أفريقية، فى حالة تعفن، وتبين تعرضها لتوثيق يديها بغرفة نومها، وأشارت المعاينة ومناظرة الجثة إلى تعرضها للخنق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جيران الضحية، للتوصل لآخر مشاهدات للمترددين عليها، وأكدوا أنها تقيم بمفردها، ويتردد عليها عدد من الأشخاص، وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة.

وبتكثيف التحريات توصل المقدم محمد أبو زيد وكيل مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى أن شاب يحمل جنسية دولة إفريقية، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستيلائه على مبلغ مالى وهاتف محمول ملك الضحية، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التحقيق.


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