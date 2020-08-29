صراع إسباني إيطالي على مهاجم برشلونة

السبت 29/أغسطس/2020 - 03:00 م
برشلونة
برشلونة
محمود صبري
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أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن رفضه التام استمرا لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني، مع البلوجرانا الموسم المقبل.


وبدوره قرر كومان الإطاحة بأربع لاعبين من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري وهم " لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي" وذلك على هامش ثورة المدرب الهولندي داخل الكامب نو.


ومن جهته قد لاقي سواريز أهتمام كبير من مسئولي نادي أياكس أمستردام من أجل العودة مره أخري إلى الفريق، حيث أرسل مسئولي النادي الهولندي عرض بقيمة 15 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم السيليستي.


وطلبت إدارة برشلونة الحصول على 25 مليون يورو من أجل السماح لسواريز بمغادرة النادي خلال الفترة المقبلة.


وكشفت صحيفة " أس " الإسبانية أن سواريز قد لاقي إهتمام من أندية أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي من أجل التعاقد معه خلال الصيف الجاري.


ويبحث نادي يوفنتوس عن مهاجم جديد بعد أن أعلن أندريا بيرلو المدير الفني للبيانكونيري عن رحيل الأرجنتيني غونزالو هيغواين عن الفريق.


يذكر أن سواريز قد لاقي أهتمام ايضا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تسهيل عملية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نظرا للعلاقة التي تربط الثنائي، والتي بدورها قد تسهل عملية إنتقال البرغوث إلى حديقة الأمراء.



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