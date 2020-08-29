السيسي: نعيش مرحلة انتقالية للسيطرة على البناء المخالف

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا في مرحلة انتقالية تطلب الموازنة بين رغبتنا في استعادة الدولة قدرتها على السيطرة على البناء المخالف، وبين طرح الأراضي للمستثمرين والسماح بالبناء تحت إشراف الدولة.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت: "معندناش مؤسسات تستطيع متابعة تطورات البناء، وعلى المستثمرين الدخول في الاستثمارات وفقًا لتخطيط الدولة للبناء".

وأكد طرح الأراضي لجميع المستثمرين العقاريين وجميع الشركات الراغبة في الاستثمار لتطوير المنطقة التي يتم العمل فيها. 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

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