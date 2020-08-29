تراجع استثمارات الشركات الألمانية في روسيا في الربع الثاني من 2020

تراجعت استثمارات الشركات الألمانية في روسيا في الربع الثاني من العام الحالي بسبب أزمة كورونا، وفقا لـ"الألمانية".





وقالت غرفة التجارة الألمانية الروسية في موسكو اليوم إن هناك تراجعا ملحوظا في صافي الاستثمارات المباشرة مقارنة بالعامين المزدهرين 2018 و2019. وصرح ماتياس شيب، رئيس الغرفة، بأن رأس المال المسحوب ارتفع عن رأس المال المستثمر، وقال إن " العديد من الاستثمارات تم تأجيلها أو تجميدها".





ووفقا لبيانات البنك المركزي الألماني، فإن الشركات الألمانية في روسيا سحبت 1.1 مليار يورو من رؤوس أموالها في الفترة بين مارس حتى يونيو الماضيين.





وأوضح شيب أن التدابير العالمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا أسهمت في حالة التخوف.





وبحسب بيانات الغرفة، فإن الاستثمارات الألمانية في روسيا لم تنخفض إلى مثل هذا المستوى المتدني في الربع الثاني قط طوال العشرين عاما الماضية.





يشار إلى أن روسيا شهدت إغلاقا عاما استمر على مدار أسابيع بسبب الجائحة، ولا تزال الرحلات بين روسيا وألمانيا موقوفة باستثناء رحلات خاصة بين مدينة فرانكفورت والعاصمة الروسية موسكو.





وقال شيب إن " التكهنات بشأن غزو روسي لبيلاروس وتسميم المعارض الكسي نافالني، أسهما في الإضرار بمناخ الاستثمار بصورة إضافية".





وأفادت بيانات الغرفة بأنه بالرغم من التراجع في الربع الثاني، فإن إجمالي الاستثمارات الألمانية في روسيا في النصف الأول من العام الحالي حقق ارتفاعا بمقدار يقرب من 700 مليون يورو، وعزت الغرفة هذا الارتفاع إلى البداية الجيدة مطلع العام.





وقال شيب إن العديد من الشركات كانت قد استعدت لعام جيد للنشاط التجاري في روسيا " لكن جاءت أزمة كورونا بعد ذلك".





كان صافي الاستثمارات الألمانية المباشرة في روسيا قد وصل إلى مستويات قياسية في عام 2018 بـ3.8 مليار يورو وفي عام 2019 بـ2.6 مليار يورو.



