"أسد يلا في ايه".. ويزو تمازح جمهورها بصورة من الشاطئ

شكرا يا بحر انت الوحيد اللي شيلتني وكمان بعوامتى اينعم علي الشط بس اسمك شيلتني انت اللي يتقالك اسد يالا في ايه بصوت (علي ربيع) 😂😂😂😂😂😂😂😂