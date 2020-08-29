"أسد يلا في ايه".. ويزو تمازح جمهورها بصورة من الشاطئ

غازلت الفنانة ويزو جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ويزو، بالصورة بالعوامة من أمام الشاطئ ومازحت جمهورها وعلقت قائله: :شكراً يا بحر انت الوحيد اللي شيلتني وكمان بعوامتي أينعم علي الشط بس اسمك شيلتني، انت اللي يتقال عليك أسد يلا في ايه بصوت علي ربيع".يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"، أحدث أعمال "ويزو" الذي عُرض الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبدالرسول، تأليف: أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي.