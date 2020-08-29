ارتفاع المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي

كشف مسح نشرته المفوضية الأوروبية أمس، أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو ارتفعت في (أغسطس) للشهر الرابع على التوالي بعد تراجع قياسي ناجم عن إجراءات العزل العام التي استهدفت إبطاء انتشار كوفيد - 19 في (مارس) (أبريل).









وبينما ظل المؤشر الشهري الذي يقيس الثقة بالاقتصاد منخفضا بكثير عن مستويات ما قبل الأزمة ومتوسطه في الأمد الطويل، فإنه ارتفع إلى 87.7 نقطة من 82.4 في (يوليو)، ما يزيد على متوسط عند 85 نقطة توقعه خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم.









وكان التحسن الجديد، الذي يؤكد الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في (مايو)، مدفوعا في الأغلب بارتفاع التفاؤل في قطاع الخدمات، الأكبر في التكتل الذي يضم 19 دولة. وظل التفاؤل في منطقة سلبية، لكنه صعد إلى -17.2 فيآب (أغسطس) من -26.2 في (يوليو).









كما زادت الثقة بقطاعي الصناعة وتجارة التجزئة، على الرغم من أن توقعات مديري المصانع للإنتاج انخفضت بعد زيادات على مدى ثلاثة أشهر دفعتها إلى أعلى من مستويات ما قبل الأزمة. وسجلت ثقة المستهلكين تعافيا طفيفا إلى -14.7 نقطة من -15.0، مؤكدة تقديرات أولية نشرتها المفوضية في وقت سابق من الشهر الجاري.

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