الإمارات تعلن تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم السبت، 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وقد افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، متمثلة بالمنطقة الطبية في الفجيرة، مركزين لفحص فيروس كورونا، في المجلس المجتمعي في منطقة "وم" وفي أرض المعارض بدبا الفجيرة، لإجراء فحوصات مجانية لفيروس كورونا المستجد لجميع المواطنين، والمقيمين.

 

ويأتي افتتاح المركزين تنفيذاً لتوجيهات عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وحرصه على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار الفيروس.

 

وجاء افتتاح المركزين في دبا الفجيرة بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة، والتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

 

وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع حكومة الفجيرة، على توفير مراكز الفحوصات المجانية لفيروس كورونا، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة "صحة"، لتأدية واجبهم في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في كل أنحاء الإمارة، وذلك بحسب المواقع والمدد الزمنية المحددة لبرنامج المسح الميداني.

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