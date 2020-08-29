عاجل.. "حماية المستهلك" يكشف عدد شكاوى المستفيدين من مبادرة "مايغلاش عليك"





أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، أن مبادرة " مايغلاش عليك" من أهم المبادرات التي تخدم المستهلك من خلال توفير سلع بأسعار مخفضة، كما تخدم التجار عن طريق تنشط المبيعات وزيادة الإستهلاك بجانب رفع القدرة الشرائية للمواطن، ما يرفع الطلب على المواد الخام وينشط الدورة الاقتصادية ويجعل مصر قريبة من تحقيق معدلات النمو المستهدفة رغم أزمة كورونا.









وقال رئيس جهاز حماية المستهلك في حواره لـ "الفجر": "يقوم دور جهاز حماية المستهلك على تحقيق الشفافية خلال فاعليات المبادرة؛ ومن أجل هذا قمنا بإطلاق خط ساخن 15603 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات بخصوص المبادرة، كما أطلقنا خدمة تلقى الشكاوى عبر الواتس اب، ونشرنا عناصر الضبطية القضائية للمرور على المحلات المشاركة في المبادرة والتأكد من التزامها بالخصومات المقررة داخل المبادرة والتحقق من صحتها، وحتى الآن لم نتلق سوى 300 شكوى معظمها تم حلها مباشرة مع الجهات المختصة تركزت في عدم حصول المواطن على الخصم من بطاقة التموين، وهم ما تم إبلاغه للشركة المنظمة وزارات التموين، والمالية، والتخطيط".





وكان جهاز حماية المستهلك قد تلقى عدد كبير من الشكاوى خلال الـ 6 أشعر الأولى من العام الجاري وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو2020 بلغ نحو 63 ألف شكوى، وهو أكثر من إجمالي عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز طوال عام 2019 بالكامل والبالغ 60 ألف شكوى.







