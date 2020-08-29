خاص.. تعرف على تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة

أغنية"سابق زمانك" من كلمات الشاعر أسامه مصطفى، ألحان سامر أبوطالب.









في سياق أخر طرح الفنان عمرو دياب، مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة"أماكن السهر" والذي حقق نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامه الهندي، وتم تصوير الأغنية كفيديو كليب بـ"هاسيندا" في الساحل الشمالي.









وأعد دياب، لجمهوره مفاجأة كبرى بطرح الكليب في عدد كبير من دور السينما بالقاهرة ومختلف المدن المصرية حيث يستطيع جمهور السينما مشاهدة الكليب في قاعاتها المختلفة.





يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"سابق زمانك" خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".