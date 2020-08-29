تسجيلات جديدة لشقيقة ترامب تفضح إيفانكا وأخيها إريك

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:04 م
ترامب
ترامب
وكالات
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وصفت ماريان ترامب الشقيقة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ابنته إيفانكا بأنها "نسخة مصغرة من دونالد".

 

وكشفت قناة "MSNBC"، عن مجموعة جديدة من التسجيلات السرية، بين ابنة أخ الرئيس ترامب مع عمتها ماريان ترامب باري.

 

وهاجمت السيدة باري، إيفانكا بسبب نشرها صورة على موقع "إنستجرام" مع أحد أطفالها، في نفس اليوم الذي نشر فيه خبر أن إدارة ترامب كانت تفصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم عام 2018.

 

وتعرضت إيفانكا بعد نشر صورتها مع ابنها الأصغر، لانتقادات في ذلك الوقت من قبل الممثلة الكوميدية سامانثا بي، التي اعتذرت لاحقا عن استخدام كلمة مسيئة.

 

وقالت السيدة ماري في التسجيل الصوتي إنها لم تلم بي على التعليق، مضيفة: "تلك الملعونة إيفانكا تضع صورة مع أحد أطفالها على "إنستجرام" في نفس اليوم الذي انتشرت فيه أنباء تفيد بأن إدارة ترامب كانت تفصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم في عام 2018.. لم أستطع إلقاء اللوم .. لم أسمع عن سامانثا بي من قبل، لا يمكن إلقاء اللوم على ما قالته".

 

ووصفت السيدة باري، إريك ابن الرئيس بالمعتوه، كما تصف إيفانكا بأنها النسخة المصغرة من دونالد ترامب.

 

وجاء التسجيل الصوتي الجديد بعد تسجيل صوتي تم الكشف عنه مؤخرا نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، حيث وصفت شقيقها بـ"القاسي"، وبأنه "رجل بلا مبادئ وكاذب".

 

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