السيسي للمصريين: متخربوش بلدكم.. وللمسئولين: اللي خايف ينسحب

السبت 29/أغسطس/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المحافظين ومديري الأمن بالمحافظات، قائلًا: "من لا يستطيع التصدي لمشكلات بلده، وتحقيق الانضباط يسيب مكانه ويمشي، يقول الموضوع اكبر مني وأنا هحترم رغبته".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن القانون لن يستطيع إزالة جميع المخالفات، وحتى الآن مازال هناك تعديات وبناء بالمخالفة"، مشيرًا إلى أن المسئولين عن الدولة عليهم التصدي لقضاياهم مظبوط، معقبًا: "اللي خايف مش وقته وينسحب، طالما سكت وقال أه ينفذ".

وتابع موجها حديثه للمصريين: "لو سمحتوا متخربوش بلدكم، والله ده خراب للدولة، الأمر لله ثم لينا كلنا، ولا يمكن أسمح بده، هنفضل نتجاوز لحد أمتى؟، لو عايز تبني حتى على الأراضي الزراعية ابني بس نخططلك صح"، معتبرًا أن التعامل مع مخالفات البناء تكليف وتحدي واختبار للحكومة. 

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

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