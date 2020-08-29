رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442- 2020 برقم الهوية عن طريق موقع ابشر absher.sa اعرف مخالفاتك برقم اللوحة

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:59 م
المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
Advertisements

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442- 2020 برقم الهوية عن طريق موقع ابشر absher.sa اعرف مخالفاتك برقم اللوحة

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442 برقم الهوية، الاستعلام عن المخالفات المرورية، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين الأن على بوابة أبشر السعودية ومحرك البحث الشهير “جوجل”، عن رابط المخالفات المرورية، التي تقدم من خلاله معرفة مخالفات رخصة السيارة أو القيادة بطريقة سهلة وميسرة لكافة السائقين داخل محافظات جمهورية مصر العربية.

الإستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 1442
تُطالب المملكة العربية السعودية بشكل مُستمر، كافة المواطنين بالإستعلام عن المخالفات المرور التابع لهم، من خلال موقع أبشر التي أطلقته في الأونة الأخيرة؛ لخدمة الكثير من المواطنين على مستوى المملكة، بحيث يمكن للجميع تنفبذ كافة مطالبهم وهو يتواجدون في المنازل، بسبب أنتشار مرض كوفيد 19 والمعروف عالميًا بفيروس كورونا القاتل.

رقم الاستعلام عن مخالفات المرور 1442 برقم الهوية
كما أعلنت المملكة عن طريقتين للإستعلام عن المخالفات سواء من خلال موقع أبشر، ومن خلال طريقة أخرى يتمكن كافة المواطين السعوديين بالإستعلام عن المخالفات المرورية التابعه لهم، من خلال الجوال بدلًا من موقع أبشر، بأرسال رقم الهويته والإقامة الخاصه به في رسالة نصية للرقم 88993، وبعد ذلك سوف تصل رسالة بالمعلومات المطلوبة للمواطن، وتتيح الخدمة يوميًا بداية من الساعة الـ7 والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف مساءًا.

الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق أبشر
1- الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من هذا الرابط (اضغط هنا).

2- ثم الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.

3- واختيار خدمة الاستعلام عن المرور.

4- اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

5- قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

6- ثم كتابة رمز المرور.

7- قم بالضغط على كلمة عرض.

رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442- 2020 برقم الهوية عن طريق موقع ابشر absher.sa اعرف مخالفاتك برقم اللوحة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقع ابشر رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442 برقم الهوية المخالفات المرورية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة ابشر

أخبار تهمك

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عقوبات في انتظار ميسي حال غيابه عن تدريبات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

جلسه خاصة في برشلونة بين ميسي وجوارديولا.. طالع التفاصيل

منذ 38 دقيقة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يكشف عن شعوره بعد سماع أنباء إلغاء الدوري الإنجليزي

منذ 40 دقيقة

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على موقف ميسي القانوني في حال الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُطالب الأهلي بحسم ملف بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم سموحة أول العائدين للأهلي في الموسم المقبل

منذ 37 دقيقة

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أون لاين أو عبر رسائل الـ SMS.. استعلم عن مخالفات المرور برقم لوحة سيارتك

بعد التحديث الجديد.. طريقة التسجيل في "أبشر" واستخدامات التطبيق

استعلم الآن عن المخالفات المرورية 2019 برقم لوحة القيادة وأنظمة الدفع عن طريق فوري من هنا عبر رابط وزارة الداخلية

اعرف مخالفاتك الآن | الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية من خلال خدمة أبشر الإلكترونية

اعرف طريقة الاستعلام عن مخالفات مرورية السعودية أون لاين برقم الهوية الوطنية عبر رابط موقع أبشر Absher | وزارة الداخلية

absher كيفية الاستعلام عن صلاحية الاقامة لوافد برقم الاقامة في السعودية عبر أبشر الجوازات 1441

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

12:01 م

جلسه خاصة في برشلونة بين ميسي وجوارديولا.. طالع التفاصيل

01:41 م

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

12:38 م

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى