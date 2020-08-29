



رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442- 2020 برقم الهوية عن طريق موقع ابشر absher.sa اعرف مخالفاتك برقم اللوحة





رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442 برقم الهوية، الاستعلام عن المخالفات المرورية، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين الأن على بوابة أبشر السعودية ومحرك البحث الشهير “جوجل”، عن رابط المخالفات المرورية، التي تقدم من خلاله معرفة مخالفات رخصة السيارة أو القيادة بطريقة سهلة وميسرة لكافة السائقين داخل محافظات جمهورية مصر العربية.





الإستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 1442

تُطالب المملكة العربية السعودية بشكل مُستمر، كافة المواطنين بالإستعلام عن المخالفات المرور التابع لهم، من خلال موقع أبشر التي أطلقته في الأونة الأخيرة؛ لخدمة الكثير من المواطنين على مستوى المملكة، بحيث يمكن للجميع تنفبذ كافة مطالبهم وهو يتواجدون في المنازل، بسبب أنتشار مرض كوفيد 19 والمعروف عالميًا بفيروس كورونا القاتل.





رقم الاستعلام عن مخالفات المرور 1442 برقم الهوية

كما أعلنت المملكة عن طريقتين للإستعلام عن المخالفات سواء من خلال موقع أبشر، ومن خلال طريقة أخرى يتمكن كافة المواطين السعوديين بالإستعلام عن المخالفات المرورية التابعه لهم، من خلال الجوال بدلًا من موقع أبشر، بأرسال رقم الهويته والإقامة الخاصه به في رسالة نصية للرقم 88993، وبعد ذلك سوف تصل رسالة بالمعلومات المطلوبة للمواطن، وتتيح الخدمة يوميًا بداية من الساعة الـ7 والنصف صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف مساءًا.





الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق أبشر

1- الدخول على موقع الخدمات الإلكترونية أبشر من هذا الرابط ( اضغط هنا ).





2- ثم الدخول على خانة الاستعلامات الإلكترونية.





3- واختيار خدمة الاستعلام عن المرور.





4- اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.





5- قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.





6- ثم كتابة رمز المرور.





7- قم بالضغط على كلمة عرض.



