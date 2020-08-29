"سلامة الغذاء" في ضيافة "صناعة الحبوب" للتعريف بمعايير السلامة





دعت غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين أعضاءها إلى ندوة شارك فيها حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتعريف بالهيئة ودورها، ولتوضيح و شرح شروطها.









وتفاعل الحاضرون بالنقاش خاصة فيما تقدمت به الغرفة من مقترحات في شأن التطبيق بما يتناسب مع قطاعات الحبوب المختلفة.









وقد شدد حسانين على أهمية اللقاء والذي يهدف إلى النهوض بصناعات الحبوب في كافة قطاعاتها، وسعياً من الغرفة إلى إطلاع أعضائها على كل جديد وحديث في مجال سلامة الغذاء والتأثير الإيجابى للإلتزام بمعايير السلامة والجودة على تنافسية المنتج المصري في الأسواق سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية مما يساهم في فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيره على التجارة العالمية.



