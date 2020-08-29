السيسي منفعلا: بتعذب وأنا شايف بلدي بتتقطع "يا إما نبنيها أو أمشي"

عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صورة لمخالفات بناء وتعدي على أراضي زراعية، قائلًا للمصريين: "ناويين تعملوا إيه في بلدكم تاني، أنا مش عارف أعمل إيه، إيه اللي احنا في ده، دي أرضنا بناكل منها، وهناك اكثر من مليون وحدة سكنية تم تنفيذها".





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، لوزير الدفاع، أن الدولة بمؤسسات يا محمد يا زكي، مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية.





وتابع منفعلًا: "لن أسمح بهدم البلد، ولو وصل الامر هخلي الجيش المصري ينزل جميع القرى لإزالة التعديات والمخالفات ولدينا معدات هندسية تكفي لذلك".



