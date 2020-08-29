السيسي منفعلا: بتعذب وأنا شايف بلدي بتتقطع "يا إما نبنيها أو أمشي"

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صورة لمخالفات بناء وتعدي على أراضي زراعية، قائلًا للمصريين: "ناويين تعملوا إيه في بلدكم تاني، أنا مش عارف أعمل إيه، إيه اللي احنا في ده، دي أرضنا بناكل منها، وهناك اكثر من مليون وحدة سكنية تم تنفيذها".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، لوزير الدفاع، أن الدولة بمؤسسات يا محمد يا زكي، مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية. 

وتابع منفعلًا: "لن أسمح بهدم البلد، ولو وصل الامر هخلي الجيش المصري ينزل جميع القرى لإزالة التعديات والمخالفات ولدينا معدات هندسية تكفي لذلك".

ووجه حديثه للمصريين قائلا: "يا نقف ونبني البلد يا أسيب مكاني وأمشي وأي حد يتولى البلد يضيعها ويخربها، واللي مش عاجبه كلامي يستفتي على أني اسيب مكاني وأمشي، أنا باتألم وبتعذب وأنا شايف بلدي بتتقطع وإحنا أعدى أعاديها مش بس الإرهاب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاريع قومية بوابة الفجر الفجر الرئيس السيسي الاراضى الزراعيه الإسكندرية أخبار مصر

أخبار تهمك

تعرف على موقف ميسي القانوني في حال الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يكشف عن شعوره بعد سماع أنباء إلغاء الدوري الإنجليزي

منذ 39 دقيقة

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

جلسه خاصة في برشلونة بين ميسي وجوارديولا.. طالع التفاصيل

منذ 37 دقيقة

عقوبات في انتظار ميسي حال غيابه عن تدريبات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

نجم سموحة أول العائدين للأهلي في الموسم المقبل

منذ 37 دقيقة

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يُطالب الأهلي بحسم ملف بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مشادة على الهواء بين أحمد موسى ووحيد حامد.. والأخير: "أنا أكبر منك بمرتين" (فيديو)

من يتظاهر ضد الدولة خائن للوطن.. تعليق المصريين على دعوات التظاهر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

12:01 م

جلسه خاصة في برشلونة بين ميسي وجوارديولا.. طالع التفاصيل

01:41 م

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

12:38 م

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى