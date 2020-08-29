هايدي موسى تطرح أغنية"عيشها" عبر"اليوتيوب"



الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد فخراني، وتوزيع وميكس محمد الشاعر، وماستر توما، وإنتاج محمد شعبان.



وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا، ونسب مشاهدة جيدة عبر "اليوتيوب".



وتقول كلمات الأغنية



عادي جدا كلنا بنتعب ونحزن طول ما فجر الكون بيدّن يبقا لسة هييجي خير قوي نفسك لو قصادك مين ينافسك ربنا بيدي اللي يتعب واللي بيحاول كتير دي الحياة عايزة اللي جامد مهما مالناس اتخدع قلب طيب ضهر ساند في الظروف صاحب جدع هي فرصة بتيجي مرة



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