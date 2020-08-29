قطع المياه بالساحل الشمالي لمدة 36 ساعة

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عن انقطاع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها والقري السياحية الواقعة علي الشريط الساحلي بداية من الكيلو 61 وحتي الكيلو 79 وذلك اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم الاثنين الموافق 31/8/2020 ولمدة 36 ساعة ، وذلك نظرا للقيام بأعمال نقل خطوط المياه المتعارضة مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي.

وناشدت الشركة السادة المواطنين والمستشفيات والقرى السياحية لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية (المستشفيات- الاسعاف- أقسام الشرطة- المصالح الحكومية، والمناطق المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الارضي.

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