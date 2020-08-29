الإثنين.. أمل سليمان ضيفة "نجوم علي لايف"

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحل الدكتورة أمل سليمان وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقا ومستشار عام الاتحاد العربي للتطوع بالقاهرة ضيفة علي برنامج "نجوم علي لايف" الإثنين 6 مساء علي شاشة نايل لايف في لقاء مختلف، وحديث عن مشوارها الحافل بالانجازات وترببتها العسكرية التي ساهمت بشكل كبيرفي نجاحها واهتمامها بالعمل التطوعي والمواهب والشباب كما تتحدث عن اهتمامها بالترجمة وزمالتها لكلية الدفاع الوطني باكاديمية ناصر.

البرنامج إعداد ولاء شعراوي اخراج شريف عبد الهادي وتقديم أحمد علاء.

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