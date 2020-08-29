السيسي للمصريين: نحن جادين في حلمنا لبلدنا

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الواء أركان حرب شريف أحمد صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، أثناء حديثه عن منظومة رصد مخالفات البناء، قائلا: إن الهدف من المنظومة متابعة المشروعات بالكامل، ولكن كنت اتمنى أن يتضمن العرض توضيح أن المنظومة يمكنها رصد المخالفات لمدة 10 سنوات ماضية.





وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أننا لدينا بيانات بموعد مخالفات البناء، ونحن جادين في حلمنا لبلدنا، ولما نقول هنضبط الدنيا ونسيطر على مخالفات البناء، قمنا بعمل منظومة كلفتنا الكثير.





وتابع، أننا نستطيع متابعة العمل على مدى 10 سنوات ماضية منذ بداية فترة التجاوزات عام 2011 وحتى الآن، و"مش هننزل لجان تتابع المخالفات، لدينا علم وتكنولوجية توصل لها العالم تجعلنا نستطيع متابعة شكل الدولة المصرية منذ 20 سنوات بالملي".



