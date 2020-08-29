جلسه خاصة في برشلونة بين ميسي وجوارديولا.. طالع التفاصيل

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى إنهاء التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، قبل أنتهاء موسم الانتقالات الصيفية الجاري.


وفضل النجم الأرجنتيني الانتقال إلى الستي عن باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي، بسبب تواجد مدربه السابق بيب غوارديولا.


واتصل ميسي ببيب غوارديولا وابدي رغبة قوية في العمل داخل مشروعه مع الفريق الإنجليزي، حيث يري ميسي أنه لن يحقق الكرة الذهبية مجددا سوي رفقة جوارديولا.


ومن جهه أخري أكدت تقارير صحفية أن خورخي ميسي كان يتواجد منذ ايام في مدينة مانشستر من أجل التفاوض مع مسئولي النادي الإنجليزي على كافة الأمور التعاقدية الخاصة بموكله.


ومن جهه أخري ذكرت صحيفة " أس " أن بيب غوارديولا يتواجد حاليا داخل مدينة برشلونة من أجل التفاوض بنفسه مع ميسي، ثم مع إدارة البلوغرانا لإنهاء الصفقة.


ومن المنتظر أن يعقد الطرفين جلسة حسم مصير البرغوث الأرجنتيني خلال الأيام المقبلة، والتي سوف يُحدد على إثرها مستقبل ميسي داخل الكامب نو.


يذكر أن من المنتظر أن ينتظم اللاعب الأرجنتيني داخل تدريبات فريق برشلونة بداية من الاثنين المقبل، على أن يُجري اللاعب مسحه كورونا يوم الاحد المقبل رفقة المجموعة.

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