محمد صلاح يكشف عن شعوره بعد سماع أنباء إلغاء الدوري الإنجليزي

كشف محمد صلاح نجمنا المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي عن الحالة التي وصل لها لاعبو الريدز عند سماعهم بأخبار إلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وكانت هناك مقترحات بإلغاء مسابقة الدوري الإنجليزي في الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تستكمل ويتوج بها ليفربول بعد غياب طويل استمر لأكثر من 30 عاما.

وقال صلاح في تصريحات خلال فيلم وثائقي نقله موقع "ليفربول إيكو" اليوم: "أخبار إلغاء الدوري الإنجليزي كانت بمثابة الصدمة للجماهير في ليفربول، الكل كان في حالة سيئة".

وتابع: "بالطبع لقد كانت الأجواء سيئة للغاية وكانت هناك حالة مزاجية غير جيدة بالنسبة للاعبين لأنهم يرون أنهم قدموا موسما شاقا ولم يتبقى سوى 9 نقاط فقط لحصد اللقب".

واختتم: "لقد وصفني البعض بالمجنون لأني في بداية قدومي للفريق قلت لهم بإننا سنفور بلقب الدوري الإنجليزي لقد كان شعورا رائعا".