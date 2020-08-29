"اختراع" تامر حسني والعسيلي الأكثر مشاهدة عبر "اليوتيوب"

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تصدر كليب أغنية "اختراع" للنجم تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، كما حقق نسب مشاهدة تجاوزت المليون الأول على الموقع نفسه وذلك عقب الطرح بساعات قليلة.

وتصدر أيضًا اسم النجم تامر حسني، محركات البحث و وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم، ولهذا ليس هناك فنان آخر فوق أخبار حسني، حتى الأن ليصبح تريند رقم 1 في العالم وسط الأخبار التي تتحدث عن أغنيته الجديدة "اختراع" والذي يشاركه الغناء بها الفنان محمود العسيلي.

افتتح تامر، كليب "اختراع"، بالتركيز على جمال مدينة العلمين الجديدة وإبراز معالمها الخلابة، وكأنه أراد أن يقول للعالم "مصر رائعة" ومثلها مثل البلاد الأوروبية، وهذا في إطار تنشيط السياحة ودعوة الجميع لزيارة معالم مصر التي تتميز بها عبر آلاف السنين، وهذا هو دور الفنان الحقيقي الذي يعمل على خدمة بلده من خلال فنه، بالرغم من قدرته على اصطحاب فريق عمله إلى أي دولة أوروبية لإنجاز مهام مشروعه الفني، إلا أنه فضّل التصوير داخل مصر كي يعكس جمالها.

وأشاد الجميع برؤية تامر، الإخراجية والتي ظهرت من خلال تفاصيل الكليب والألوان وزوايا التصوير واعتماده على"كادرات" تهتم بالتفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة.

واختار النجم تامر حسني، الفنان محمود العسيلي، لمشاركته غناء الأغنية والظهور معه في الفيديو كليب الخاص بها ايمانًا منه بنجاح العسيلي، وامتلاكه شخصيه مستقله في صوته وموهبته الفنية.

لم يعتبر كليب"اختراع" الأول في مسيرة حسني، الفنية التي تهدف لترويج سياحه بلده، بل يأتي في قائمة أعماله التي تبرز معالم وجمال مصر، كليب اغنية "ناسيني ليه" والذي ركز على جمال محافظة الإسكندرية وإبراز معالمها الأثرية، وحققت الأغنية والكليب نجاحات ساحقة منذ الطرح حتى هذه اللحظة، وأيضًا أغنية"الأصل المصري" حيث ركز كليب الأغنية على جمال نهر النيل وبساطة المصريين مما جعل أحد المطربين اتباع نفس فكرة كليب"الأصل مصري" بتصويره في إحدى الإعلانات الخاصة به.


جدير بالذكر أن الأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع النجم تامر حسني، بالفنان محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.


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