شاهد..السيسي يفتتح محطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مشروع محطة معالجة مياه الصرف الثلاثية ببرج العرب، عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير ٢ للإسكان"، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

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