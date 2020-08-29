ليفربول يسعى لكتابة تاريخ جديد في كأس الدرع الخيرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:18 م
ليفربول
ليفربول
وكالات
Advertisements
يرفع ليفربول ونظيره أرسنال شعار اللقب عندما يلتقيان مساء اليوم في بطولة كأس الدرع الخيرية للموسم الجديد .

ويقام الحدث التقليدي، الذي يجرى سنويا قبل انطلاق بطولة الدوري، بدون جمهور مرة أخرى، على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن، بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولا يزال كلا الناديين في مراحل التحضير للموسم الجديد، لكن احتمالية الفوز بمزيد من الألقاب يجب أن يزيد من معدل ضربات القلب في ويمبلي اليوم.

وقال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول "بعد مواجهة أرسنال، سيذهب الكثير من لاعبينا إلى المباريات الدولية، وسيتعين عليهم اللعب هناك حينها من أجل بلادهم، لذا فهم الآن بحاجة إلى تدريب مناسب".

وشدد كلوب "المواجهة ستكون صعبة، لكننا سنكون مستعدين قدر الإمكان".

وتبدو جميع الأوراق الرابحة لليفربول جاهزة تماما، بما في ذلك المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي استعاد لياقته البدنية، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال لقاء الفريق الودي أمام سالزبورج النمساوي.

وأوضح كلوب "يبدو أن فيرجل تعرض لكدمة فقط ويضع لاصق على مكان الإصابة".

وأضاف "إنه لا يعاني من أي مشكلة. في الوقت الحالي بالطبع ليس رائعا ولكن لن تكون هناك مشكلة".

ومع تبقي أسبوعين ونصف الأسبوع قبل بدء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، سينبغي على كلوب الاختيار بين اللعب بكامل عناصر الفريق الأساسية، أو يمنح بعض النجوم مزيدا من الراحة.

ومن غير المرجح أن يدفع كلوب بالقائد جوردان هندرسون في المباراة، لاسيما وأنه مازال يتعافى من الإصابة التي تعرض لها في الركبة نهاية الموسم الماضي، في حين يسعى المهاجم الشاب ريان بروستر للحصول على فرصة للعب أساسيا.

وعاد بروستر /20 عاما/ لليفربول بعد فترة إعارة ناجحة الموسم الماضي مع فريق سوانسي سيتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة)، وظهر بشكل لافت خلال الاستعدادات للموسم الجديد، عقب إحرازه ثلاثة أهداف في مباراتين، بما في ذلك هدفي الفريق خلال تعادله 2 / 2 مع سالزبورج وديا.

أكد كلوب أن بروستر مازال لديه الكثير ليتعلمه، ولكنه يسير على الطريق الصحيح.

وقال مدرب ليفربول "ريان فتى صغير وهو يعرف ذلك".

وتابع "يمكنه تعلم الكثير من الأشياء لكنه هداف بالفطرة - هذا ما هو عليه بالفعل. يجب أن يشارك بشكل أكبر في المباريات عندما يكون على أرض الملعب، لكن ينبغي علي أن أقول أنه يكون حاضرا في اللحظات الحاسمة بنسبة 100%".

وواصل كلوب حديثه عن بروستر قائلا "أحب هذا كثيرا. إنه صبي رائع، لذلك كل هذا جيد. إذا سجلت ثلاثة أهداف في مباراتين ، فهذا ليس رقما سيئا بل إنه أمر جيد".

في المقابل، تعززت صفوف أرسنال بعودة حارس مرماه الألماني بيرند لينو، الذي شفي من الإصابة تماما، كما سيكون البرازيلي ويليان، الذي انضم لصفوف الفريق اللندني قادما من الجار اللدود تشيلسي، جاهزا للمشاركة.

كما يبدو اللاعب الشاب إينسلي مايتلاند نيلز متاحا أيضا، رغم الشائعات التي تربطه بالانتقال إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، وربما يتم الدفع أيضا بالفرنسي ويليام ساليبا، الذي انتقل لأرسنال في يوليو الماضي، قادما من سانت إيتيان الفرنسي.

وستكون القوة في العمق حاسمة هذا الموسم، كما هو الحال دائما، حيث قال لاعب خط وسط ليفربول الهولندي جورجينيو فينالدوم إن اللاعبين يقبلون مبدأ التناوب.

وأشار فينالدوم "هكذا ينبغي أن يكون الأمر. الآن لدينا المواجهات التي نعرفها جميعا. سيكون الموسم الجديد صعبا حقا مع الكثير من اللقاءات، لذلك سيخوض العديد من اللاعبين الكثير من المباريات".

وشدد فينالدوم "إذا كان لديك الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم جلب الجودة إلى الملعب، فهذا يجعل الأمر أفضل للفريق. نحن سعداء حقا لأن الفتية الذين شاركوا، واللاعبين الشباب، صنعوا الفارق اليوم".

أخبار تهمك

نجم سموحة أول العائدين للأهلي في الموسم المقبل

منذ 36 دقيقة

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

جلسه خاصة في برشلونة بين ميسي وجوارديولا.. طالع التفاصيل

منذ 36 دقيقة

عقوبات في انتظار ميسي حال غيابه عن تدريبات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطرد ثلاثي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

رد مفاجئ من الأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

سبب فشل الأهلي في ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الصحة الأسبق: قد نشهد موجة ثالثة لكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يفاوض صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على موقف ميسي القانوني في حال الرحيل عن برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يُطالب الأهلي بحسم ملف بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عضو لجنة مكافحة كورونا يحذر من موجة جديدة للفيروس القاتل تضرب مصر في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

محمد صلاح يكشف عن شعوره بعد سماع أنباء إلغاء الدوري الإنجليزي

منذ 38 دقيقة

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

برشلونة يرد على إمكانية حدوث صفقة تبادلية مع السيتي مقابل ميسي

12:01 م

جلسه خاصة في برشلونة بين ميسي وجوارديولا.. طالع التفاصيل

01:41 م

الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

12:38 م

الأهلي يتجه لحسم الصفقة التي قادت الذئاب لقهر الزمالك

09:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى