راغب علامة يهاجم حكومة لبنان
السبت 29/أغسطس/2020 - 01:26 م
أماني سلام
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عاد الفنان راغب علامة، ليهاجم الحكومة اللبنانية، ليعبر عن غضبة بكل مايحدث في البلد بالوقت الحالي.
ونشر تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل تغريدات "تويتر" قائلا: "بعد أن خربوها، بيروت، فجّروها، دمّروها، احتلّوا مناصبها، سرقوا وأفلسوا شعبها، نهبوها، نكّلوا بها وبشعبها، لم يتركوا عمل سيء لم يقوموا به".
وأضاف "علامة": "والآن هم نفسهم يتشاورون لتشكيل حكومتها، سيقتلون من يطالب بمحاسبتهم ويسرقون ما تصل إليه أيديهم من مساعدات والآن يظهرون على الشاشات كزعماء وأبطال".
ونشر تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل تغريدات "تويتر" قائلا: "بعد أن خربوها، بيروت، فجّروها، دمّروها، احتلّوا مناصبها، سرقوا وأفلسوا شعبها، نهبوها، نكّلوا بها وبشعبها، لم يتركوا عمل سيء لم يقوموا به".
وأضاف "علامة": "والآن هم نفسهم يتشاورون لتشكيل حكومتها، سيقتلون من يطالب بمحاسبتهم ويسرقون ما تصل إليه أيديهم من مساعدات والآن يظهرون على الشاشات كزعماء وأبطال".