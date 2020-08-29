راغب علامة يهاجم حكومة لبنان

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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عاد الفنان راغب علامة، ليهاجم الحكومة اللبنانية، ليعبر عن غضبة بكل مايحدث في البلد بالوقت الحالي.


ونشر تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل تغريدات "تويتر" قائلا: "بعد أن خربوها، بيروت، فجّروها، دمّروها، احتلّوا مناصبها، سرقوا وأفلسوا شعبها، نهبوها، نكّلوا بها وبشعبها، لم يتركوا عمل سيء لم يقوموا به".


وأضاف "علامة": "والآن هم نفسهم يتشاورون لتشكيل حكومتها، سيقتلون من يطالب بمحاسبتهم ويسرقون ما تصل إليه أيديهم من مساعدات والآن يظهرون على الشاشات كزعماء وأبطال".

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