راغب علامة يهاجم حكومة لبنان

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عاد الفنان راغب علامة، ليهاجم الحكومة اللبنانية، ليعبر عن غضبة بكل مايحدث في البلد بالوقت الحالي.





ونشر تغريدة عبر حسابه الشخص بموقع التواصل تغريدات "تويتر" قائلا: "بعد أن خربوها، بيروت، فجّروها، دمّروها، احتلّوا مناصبها، سرقوا وأفلسوا شعبها، نهبوها، نكّلوا بها وبشعبها، لم يتركوا عمل سيء لم يقوموا به".





وأضاف "علامة": "والآن هم نفسهم يتشاورون لتشكيل حكومتها، سيقتلون من يطالب بمحاسبتهم ويسرقون ما تصل إليه أيديهم من مساعدات والآن يظهرون على الشاشات كزعماء وأبطال".