خبير دولي: أزمة كورونا ستؤدي إلى فقدان 25 مليون وظيفة بالوطن العربي

كشف أحمد رياض عضو مجلس إدارة تحالف القطاع الخاص العالمي التابع للأمم المتحدة، ، أن أزمة كورونا ستؤدي الي فقدان 25 مليون وظيفة بالعالم العربي خلال 2020، وهو ما يدفعنا للتأكيد بضرورة اعتماد تلك الشركات على خطط استمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات لكي تحمي نفسها من الانهيار وقت الكوارث والأزمات المختلفة.

وأكد رياض في حواره لـ "الفجر"، أن مصر واحدة من أكثر دول العالم التي تستضيف كابلات بحرية وأرضية تمر في أراضيها، ووفقا للدراسات العالمية فإن هذه الكابلات يتم تمرير ما يزيد عن 75% من البيانات القادمة من أسيا إلى أوروبا والعكس، وبالتالي يجب أن يتم التواصل مع مراكز البيانات العالمية للمشاركة معهم ووضع مصر علي خريطة مراكز البيانات العملاقة الخاصة بهم.

ولفت رياض إلى أن مايكروسوفت وعلي بابا وهواوي وساب قاموا خلال الأعوام الماضية بافتتاح عدة مراكز بيانات في دبي وأبو ظبي، وفي عام 2018 قامت أمازون بإطلاق مركز البيانات الخاص بها لخدمة منطقة الشرق الأوسط في البحرين، ووفقا للدراسات العالمية فإن اقتصاد البيانات سيضيف 13 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030.

وأكد رياض على ضرورة وضع استراتيجية لمرونة الأعمال وإدارة المخاطر، وهو مصطلح عالمي تطبقه بعض الحكومات الآن في المنطقة العربية، وهذا المصطلح يعني قدرة الحكومة على إعادة هيكلة بعض القطاعات والقرارات وفقا لكل مرحلة، على سبيل المثال قد نحتاج في بعض الأوقات لتغيير قوانين وقد نحتاج لدمج وزارات وقد نحتاج لإعادة ترتيب أولويات ميزانية الدولة وتوجيهها لإنفاق معين، تلك القرارات كلما كانت سريعة ومدروسة كلما كانت الدولة مرنة وقوية وقادرة على مواجهة الأزمات.

وقال رياض "الدول التي تمتلك استراتيجية لمرونة الأعمال تكون عندها القدرة على التعافي من الأزمات أكبر من غيرها بنسبة 45% تقريبا، والدليل على ذلك قدرة اقتصادات بعض الدول على التعامل مع أزمة كورونا بشكل افضل مقارنة بغيرها من الدول التي ما زالت تعاني حتى الآن".

وأشار رياض، إلى ضرورة الاهتمام بالأمن السيبراني والمعلوماتي والإنفاق عليه باعتباره أولوية وليس رفاهية، وقال "كل دولار واحد يتم إنفاقه على إدارة المخاطر، سيقابله 7 دولارات خسائر إذا لم يتم إنفاقه"، وهو دليل على ضرورة الاهتمام بالإنفاق على أمن المعلومات داخل المؤسسات والشركات.