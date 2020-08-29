فؤاد عبدالواحد يحصد نجاح "أوصافك عجب" في الخليج والوطن العربي

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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حقق الفنان الشاب فؤاد عبد الواحد نجاحاً كبيراً بعد طرح أغنيته المنفردة الجديدة "أوصافك عجب" بين عدد من الدول الخليجية والعربية.


وتصدرت الأغنية قوائم "التريند"، هذه الدول بموقع "اليوتيوب"، والذي تعاون بها مع الشاعر سالم حمد بن كردوس، والملحن غيث محمد، ومن توزيع زيد نديم ومكس وماسترينغ المهندس جاسم محمد.


وتعتبر أغنية "أوصافك عجب"، ثاني تعاون يجتمع به فؤاد عبدالواحد، مع الشاعر سالم حمد بن كردوس.


وتقول كلماتها: يا طويلة عنق ميذوبة حشى ردف وقطاه، يا تضاريس الجمال وكل ما ربي وهب، إن مشيتي مشي عز وخصر متناسي اعشاه، ما لعب في عودج المياس يا غير المهب.

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