إعصار "لورا" يقتل 14 شخصًا في الولايات المتحدة

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:17 م
إعصار
إعصار
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، مقتل 14 سخصًا جراء إعصار "لورا" بمناطق في ولايتي لويزيانا وتكساس بجنوب الولايات المتحدة.

 

وكان حاكم لويزيانا جون بيل إدواردز، أكد في وقت سابق، مقتل 10 أشخاص على الأقل في ولايته، قضى نصفهم تسمما بأول أكسيد الكربون المنبعث من مولدات كهرباء استخدمت داخل المنازل بعدما ضرب الإعصار اليابسة الخميس.

 

وكشفت السلطات الأمريكية، أن الوفيات الأربع الأخرى نجمت عن سقوط أشجار على منازل مواطنين، وفق إدوارز، فيما قضى رجل إثر غرق مركبه في العاصفة.

 

وحرم 464 ألفا و813 مشتركا من الكهرباء في لويزيانا، وفق الموقع الالكتروني المختص "باوراوتيدج".

 

وقد اعلنت السلطات في هايتي، أن حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "لورا"، التي اجتاحت البلاد يوم الأحد الماضي، ارتفعت إلى 31 قتيلا على الأقل.

 

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