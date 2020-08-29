Dirct Link استعلم الآن عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم لشهر أغسطس 2020 عبر رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات WE





فاتورة التليفون بالاسم لشهر اغسطس 2020 | الكثير من المواطنين يبحثون عن الطريقة الصحيحة التي يتمكنون من خلالها من الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون ألأرضي للشهر الحالي حيث أتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الخاص بالشركة عن قيمة الفاتورة وطرق السداد المختلفة دون الحاجة إلي الذهاب إلى مقر الشركة والتزاحم وتعطيل الوقت والجهد ،حيث ان هذا الاستعلام يتم عبر مجموعه من الخطوات البسيطة التي تقومون بها ويكون الحصول علي الفاتورة عن طريق تسجيل اسم صاحب الهاتف والانتظار آلي ان تظهر لك قيمة الفاتورة المستحقة.





فاتورة التليفون بالاسم لشهر أغسطس

الجدير بالذكر انه في حاله ان تأخر العميل عن تسديد قيمة الفاتورة يتعرض إلي قطع الاتصال إلي ان يقوم العميل بتسديدها أما عن طريق التوجه إلي مقر الشركة أو استخدام احدي الوسائل التي اتاحتها الشركة من اجل التيسير علي المواطن ،يذكر ان شركة المصرية للاتصالات تحاول ان تستحدث جميع الخدمات التي من شأنها تعمل علي توفير الجهد والوقت لدي المواطن ،ومن جانب اخر للمواطنين الذي يتسألون عن موقفهم اذا تأخروا في السداد فردت الشركة عليهم انه في هذه الحالة يتم دفع غرامة تأخير وذلك اذا تخطوا المدة التي من المفترض ان تسدد قيمة الفاتورة من خلالها.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

هناك مجموعه من الطرق المختلفة من اجل تسديد الفاتورة والتي من أبرزها الدفع عبر بطاقات الائتمان أو الفيزا كارد وذلك من خلال موقع المصرية للاتصالات أو التوجة للسوبر ماركت والدفع عبر ماكينات فوري أو أمان أو خدمة الفودافون كاش وألان إليكم خطوات الاستعلام عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات عبر النقاط التالية:





- تسجيل الدخول إلي موقع شركة الاتصالات.

- الضغط علي اختيار الخدمات العامة.

- كتابة كود المحافظة ورقم الهاتف والضغط علي استعلام.



