صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال بكأس الدرع الخيرية
السبت 29/أغسطس/2020 - 01:11 م
مصطفى صابر
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يستعد نادي ليفربول،لمواجهة نظيره فريق آرسنال، اليوم السبت، في أول مباراة رسمية، في كأس الدرع الخيرية ضمن منافسات الموسم الجديد 2020-2021 .
وستقام مباراة ليفربول أمام أرسنال على ملعب "ويمبلي" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق المصري علي محمد علي.
ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
في خط الدفاع: أندي روبرتسون، فان دايك، جو جوميز، نيكو ويليامز.
ف يخط الوسط: فابينيو، فينالدوم، نابي كيتا.
ف يخط الهجوم: فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح.
بينما من المتوقع أن يبدأ آرسنال بالتشكيل التالي :
في حراسة المرمى: مارتينيز.
في خط الدفاع: هولدينج، دافيد لويز، كيران تيرني، بيليرين، ميتلاند نايلز.
في خط الوسط: جرانيت تشاكا، داني سيبايوس.
في خط الهجوم: نيكولاس بيبي، أوباميانج، ألكسندر لاكازيت.