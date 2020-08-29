صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال بكأس الدرع الخيرية

يستعد نادي ليفربول،لمواجهة نظيره فريق آرسنال، اليوم السبت، في أول مباراة رسمية، في كأس الدرع الخيرية ضمن منافسات الموسم الجديد 2020-2021 .









وستقام مباراة ليفربول أمام أرسنال على ملعب "ويمبلي" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق المصري علي محمد علي.









ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول كالتالي:





في حراسة المرمى: أليسون بيكر.





في خط الدفاع: أندي روبرتسون، فان دايك، جو جوميز، نيكو ويليامز.





ف يخط الوسط: فابينيو، فينالدوم، نابي كيتا.





ف يخط الهجوم: فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح.





بينما من المتوقع أن يبدأ آرسنال بالتشكيل التالي :





في حراسة المرمى: مارتينيز.





في خط الدفاع: هولدينج، دافيد لويز، كيران تيرني، بيليرين، ميتلاند نايلز.





في خط الوسط: جرانيت تشاكا، داني سيبايوس.





في خط الهجوم: نيكولاس بيبي، أوباميانج، ألكسندر لاكازيت.