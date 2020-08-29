صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة آرسنال بكأس الدرع الخيرية

السبت 29/أغسطس/2020 - 01:11 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى صابر
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يستعد نادي ليفربول،لمواجهة نظيره فريق آرسنال، اليوم السبت، في أول مباراة رسمية، في كأس الدرع الخيرية ضمن منافسات الموسم الجديد 2020-2021 .


وستقام مباراة ليفربول أمام أرسنال على ملعب "ويمبلي" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق المصري علي محمد علي.


ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أندي روبرتسون، فان دايك، جو جوميز، نيكو ويليامز.

ف يخط الوسط: فابينيو، فينالدوم، نابي كيتا.

ف يخط الهجوم: فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح.

بينما  من المتوقع أن يبدأ آرسنال بالتشكيل التالي :

في حراسة المرمى: مارتينيز.

في خط الدفاع: هولدينج، دافيد لويز، كيران تيرني، بيليرين، ميتلاند نايلز.

في خط الوسط: جرانيت تشاكا، داني سيبايوس.

في خط الهجوم: نيكولاس بيبي، أوباميانج، ألكسندر لاكازيت.

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